Mange russ var samlet på Varpet kontrollstasjon langs riksvei 4.

– Dette er et møtested for russ fra hele østlandsområdet. I natt skal en russegutt ha gått løs på fem andre gutter. Fire er sendt til legevakt for sjekk og en gutt er sendt med ambulanse til Oslo. Han hadde nakke- og ryggskader og det fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han sier det virker som om volden var uprovosert. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.50. En navngitt mistenkt russ hadde forlatt stedet i en russebuss da politiet kom fram.

– Men vi fikk stanset bussen og pågrepet den mistenkte. Han er kjørt til arresten i Hamar og vil få anledning til å forklare seg i løpet av dagen lørdag, sier Øverås.