USA: Rimelig å tro at Israel har brutt folkeretten med amerikanske våpen

Det er rimelig å tro at amerikanske våpen er blitt brukt av Israel i strid med folkeretten, ifølge en rapport bestilt av president Joe Biden. Det er imidlertid ikke bevis for å kunne slå skikkelig fast at amerikanske våpen har vært involvert i folkerettsbrudd, ifølge rapporten.

Bidens administrasjon sier derfor at funnene ikke gir grunn for å stanse våpenhjelpen til Israel.

– Denne rapporten motsier seg selv fordi den konkluderer med at det er grunn til å tro at det har skjedd brudd på folkeretten, men den sier samtidig at den ikke finner brudd, sier den demokratiske senatoren Chris Van Hollen.

Russ til sykehus i Oslo etter voldsepisode – annen russ pågrepet

En russegutt er sendt med ambulanse til sykehus i Oslo etter en voldsepisode på Stryken i Lunner kommune nord for Oslo natt til lørdag. En annen russ er pågrepet.

Voldsepisoden skjedde på Varpet kontrollstasjon langs riksvei 4. Ifølge politiet skal det ha vært uprovosert.

–En russegutt ha gått løs på fem andre gutter. Fire er sendt til legevakt for sjekk og en gutt er sendt med ambulanse til Oslo. Han hadde nakke- og ryggskader og det fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politi undersøker hendelse med Nederlands Eurovision-artist

Politiet i Malmö undersøker hendelsen som førte til at Nederlands Joost Klein ikke fikk delta i viktige prøver fredag. Det er foreløpig ikke opprettet en formell sak, sier pressetalsperson Rickard Lundqvist. Ifølge flere svenske medier handler saken om at Klein havnet i en fysisk konfrontasjon med en fotograf, men dette er ikke blitt offisielt bekreftet.

Mann varetektsfengslet etter knivangrep på gravlund

Mannen i 40-årene som er siktet for knivstikkingen ved Vår Frelsers gravlund i Oslo onsdag, er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser mannens forsvarer, advokat Zulifqar Munir til NTB.

Den siktede nekter straffskyld. Politiet ønsket å fengsle mannen i fire uker, men Oslo tingrett mente to uker var nok. Han er siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 50-årene ble knivstukket på Vår Frelsers Gravlund i Oslo sentrum rett før klokken 21 onsdag kveld.

Vekterstreik avverget – mekling endte med avtale

Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat og NHO Service og Handel ble natt til lørdag enige om en ny overenskomst for vektere. Dermed blir det ikke vekterstreik.

– Det viktigste for oss i dette oppgjøret var økt grunnlønn. Det har vi klart å oppnå, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier vekterne får 13,50 kroner i generelt tillegg. Utover dette er partene enige om 2 kroner som kommer på toppen av resultatet i mellomårsoppgjøret i 2025.

Klart borgerlig flertall på nok en meningsmåling

Med litt over ett år igjen til stortingsvalget tyder meningsmålingene på et regjeringsskifte. Ap og Senterpartiet faller, mens Frp og Høyre suser oppover. På Klassekampen og Nationens mai-måling har Høyre, Frp, Venstre og KrF et klart flertall i Stortinget, til tross for at Kristelig Folkeparti havner under sperregrensen på 4 prosent.

Samlet ville de fire partiene på den borgerlige siden fått 93 mandater på Stortinget om denne målingen var valgresultatet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og den rødgrønne siden (Ap, Sp, SV og Rødt) ville kun ha fått 74 mandater.