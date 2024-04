Denne gruppen står for en høy andel av selvmordene i Norge.

Av de over 600 selvmordene som skjer i landet, begås 45 prosent av tilfellene av personer som er eller har vært i kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) det siste året før selvmordet.

– Retningslinjen har som formål å bidra til at denne pasientgruppen får bedre og helhetlig oppfølging, og at forekomsten av selvmord reduseres, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Risikoen for selvmord hos pasienten skal ikke lenger graderes i tre ulike former for risiko, ifølge Janbu. Målet er mer individuell behandling.

– Hovedbudskapet er at utforskning av selvmordsproblematikk skal inngå i en helhetlig og individuell utredning, behandling og oppfølging. Pasientens perspektiv skal vektlegges, og behandling og oppfølging har som mål å fremme håp og mestring hos den enkelte, sier Janbu.