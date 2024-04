Befaring i rettssaken mot Jan Helge Andersen

Rettssaken mot Jan Helge Andersen startet tirsdag i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. I dag er det befaring i Baneheia i Kristiansand. Andersen blir ikke med på befaringen. Jan Helge Andersen nekter straffskyld for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i mai 2000. Det er satt av åtte uker til saken.

Demonstrasjon til støtte for bøndene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom demonstrerer utenfor Stortinget til støtte for norske bønder. Demonstrantene mener den nye stortingsmeldingen om opptrapping av bondeinntekten er basert på feil tall.

Avgjørelse om skattesak mot Hunter Biden

Det er ventet at en føderal dommer skal komme med en avgjørelse om hvorvidt Hunter Biden skal få medhold i begjæringen om henleggelse av en straffesak om skatt i California. Hunter Biden er tiltalt for å ha unnlatt å betale 1,4 millioner dollar i skatt mellom 2016 og 2019.

Svenske myndigheter informerer om sikkerheten under Eurovision

Myndighetene i Malmö, svensk politi og SVT skal i dag informere om sikkerheten under Eurovision Song Contest (ESC). Flere har tatt til orde for at Israel ikke skal få delta i ESC på grunn av krigen i Gaza. Arrangør EBU fremholder at sangkonkurransen ikke er et politisk arrangement, og krever at hets og hat mot medvirkende artister i sosiale medier må opphøre.

HamKam jakter årets første seier i Bergen

I dag spilles to kamper i Eliteserien i fotball. I Bergen jakter HamKam årets første seier når de gjester Brann. I Molde kan hjemmelaget ta sin fjerde strake seier når Odd kommer på besøk på Aker stadion.

NM-finale i ishockey

Den andre NM-finalekampen i ishockey spilles i Jordal Amfi i Oslo i dag. Vålerenga tapte den første finalekampen (1–5) borte mot Storhamar. Det spilles best av sju kamper i finalen.

Chelsea kan overta ledelsen i Superligaen

I England kan Chelsea, med Maren Mjelde og Guro Reiten på laget, overta ledelsen i Superligaen med seier hjemme mot Aston Villa. Chelsea ligger på andreplass på tabellen, tre poeng bak serieleder Manchester City, før onsdagens oppgjør. Birmingham-laget ligger på sjuendeplass. Kampen starter klokken 20.

Haaland og Ødegaard kjemper om semifinaleplass i Mesterligaen

Både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard kan ta seg til semifinale i Mesterligaen i dag. Haaland og Manchester City tar imot spanske Real Madrid, mens Ødegaards Arsenal møter Bayern München borte. Kveldens kamper er returoppgjør. Det endte uavgjort i det første oppgjøret i begge kampene, 3–3 og 2–2. Vinneren av disse kampene møtes i semifinalen.