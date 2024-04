DNB Markets kom onsdag med nye prognoser for den norske økonomien. Der viser de til at de økonomiske utsiktene er løftet av reallønnsvekst, som sammen med en svak krone bidrar til et vedvarende inflasjonspress.

– Som følge av sterkere driv i økonomien og en svak krone, vil Norges Bank trolig velge å utsette første rentekutt til desember, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Etter et trolig rentekutt i desember vil de neste rentekuttene fra Norges Bank bli gradvise og moderate, anslår Haugland.

– Om to års tid tror vi styringsrenten stabiliserer seg på 3,25 prosent – ett og et kvart prosentpoeng under dagens nivå.

– Stige betydelig

DNB Markets' prognoser peker på at hittil i år har kjerneinflasjonen falt raskere enn tidligere anslått, samt at arbeidsledigheten har vært lavere enn forventet.

De har tro på at norsk økonomi skal ta sats i år, og at oppgangen i arbeidsledigheten i årene som kommer, blir svært moderat.

– Husholdningenes reallønninger vil stige betydelig i år som følge av en kombinasjon av høye lønnsoppgjør og fallende prisvekst. Da er det duket for et oppsving i forbruksveksten, og fortsatt god vekst i boligprisene, sier Haugland.

Økende boligpriser

– Det skal brukes mer penger over offentlige budsjetter, blant annet på forsvarsløftet, som også bidrar til vekstimpulser, fortsetter hun.

DNB Markets spår at boligprisene vil stige med 0,6 prosentpoeng de neste to månedene. De regner med at veksten vil ta seg opp noe neste år.

– Høyere boligpriser sammenlignet med våre tidligere anslag indikerer at husholdningene vil måtte låne mer, og at noe av disse ekstra lånene vil finansiere det økte forbruket, skriver DNB Markets.