Kontrakten for prosjektet, som er det første for utbygging av en havvindpark i Nordsjøen, ble signert tidligere denne uken. Utbyggingen skal skje i den sørlige delen av Nordsjøen.

– Dette markerer en betydelig milepæl i Norges satsing på fornybar energi. Jeg har stor tro på at Sørlige Nordsjø II kan være en katalysator for å nå våre ambisjoner for havvindindustri i Norge, sier Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Ventyr tok anledningen fredag til å presentere sine prosjektplaner for energiministeren. De sier de er begeistret over oppgaven om å utvikle fornybar energi til havs.

– Vi har som mål å skape en positiv endring gjennom innovasjon innen fornybar energi og samtidig bidra til å skape ringvirkninger både i lokalsamfunn og i Norge, sier konsernsjef François van Leeuw i Parkwind på vegne av Ventyr.