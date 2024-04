Selskapet som drifter flesteparten av kollektivtransportens busser, har tidligere opplyst at de er svært nære konkurs. Unibuss ble ilagt store bøter etter vinterens kaos.

I et krisemøte i miljø- og samferdselsutvalget måtte samferdselsbyråd Marit Vea (V) onsdag ettermiddag svare om den mulige krisen.

– Konkurs er alltid et scenario når man opererer med kommersielle selskaper, men et scenario jeg legger aller kluter til for å unngå, fortalte Vea til Aftenposten.

I opposisjonen var man glad for at byråden svarte, men MDGs Sirin Stav føler ikke hun kan senke skuldrene ennå.

– Vi har ikke fått svar på alle spørsmål, men på noen. Det vi er opptatt av nå, er videre håndtering. Vi er ikke betrygget. Det er fortsatt stor fare for at dette vil få store konsekvenser. Det bekymrer oss veldig, sier hun til avisen.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen forteller til Aftenposten at han tror Unibuss kommer til å unngå konkurs.

– Konkurs er det dårligste alternativet, sånn det ser ut nå, ifølge Reitan Jenssen.