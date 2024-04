Ifølge Dagbladet er det en mann i 20-årene som nå er siktet i saken. Mannen er norsk statsborger og sitter for tiden i varetekt i forbindelse med en narkotikasak.

– Mannen er siktet for medvirkning til hendelsen, og politiet arbeider fortsatt med å avklare de siktedes rolle og hva som har skjedd, sier, opplyser Grete Bollestad, politiadvokat i Øst politidistrikt.

Ifølge Øyvind Bratlien, som er mannens forsvarer, erkjenner han ikke straffskyld.

Mannen er tidligere domfelt for trusler og vold, samt en rekke overtredelser av vegtrafikkloven, ifølge rettsdokumenter som avisen har tilgang til.

Politiadvokaten sier politiet kommer til å undersøke mannens tilknytninger til Sverige og til de andre siktede.

Fra før er tre svensker og en nordmann siktet for drapsforsøk etter eksplosjonen. To av de svenske siktede er tidligere dømt i Sverige for mordbrann. Denne dommen ble anket – og det ventes dom i slutten av måneden.

Ingen ble skadd i eksplosjonen i Drøbak, men det oppsto store materielle skader.