Det går fram av en tiltalebeslutning fra Statsadvokatene i Møre og Romsdal, melder Sunnmørsposten. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, under 16 år og for incest.

De seksuelle overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd over av en femårsperiode for mer enn 20 år siden. Jenta var rundt ti år gammel da overgrepene startet, ifølge tiltalen.

Den tiltalte mannen må møte i Møre og Romsdal tingrett 9. september. Retten har satt av tre dager til behandling av saken.