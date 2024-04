– Fornærmede er våken og snakker med politiet, skriver politiet i Oslo på X søndag kveld.

Til TV 2 opplyser de at det er en mann som er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Hendelsen fant sted i 18.30-tiden. Politiet mener de involverte muligens kjenner hverandre, og at det dermed ikke skal være fare for andre i området.

Rundt klokken 19 opplyser politiets innsatsleder på stedet, Anders Rønning, til TV 2 at én person er anholdt.

– Vi søker etter flere gjerningspersoner, legger operasjonslederen til.

Han forteller at politiet etterforsker saken opp mot spesifikke navn, og at de har et aktivt, pågående søk. Blant annet er deler av deler taxiholdeplassen utenfor Oslo S sperret av.

Politiet har ifølge NRK beslaglagt en kniv som de mener er gjerningsvåpenet.