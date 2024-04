– Saken er nå sendt til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) for vurdering av tiltalespørsmål. Det er Riksadvokaten som har kompetanse til å eventuelt ta ut tiltale for overtredelser, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til Dagbladet.

Saken mot russeren er dermed ferdig etterforsket og PST mener Mikusjin kan dømmes for det han var siktet for – spionasje av norske statshemmeligheter, skriver avisen.

Han arbeidet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø før han ble pågrepet og siktet for spionasje av PST i oktober 2022. Han kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021. Der forsket han blant annet på nordområdene og hybride trusler.

Mikusjin er siktet for grov etterretningsvirksomhet. PST mente han representerte en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Mikusjin har tidligere presentert seg som José Assis Giammaria fra Brasil, men har senere innrømmet at han er fra Russland. Han knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU.