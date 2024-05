– Avgjørelsen om ikke å ta gjenvalg har vært veldig lett. Jeg har tenkt det hele tiden. Det er gøy å prøve nye ting, og å være pensjonist har jeg ikke prøvd før, sier han til Aftenposten.

– Så tenker jeg at det er bra for partiet at det blir utskiftninger og plass til nye folk, sier Hansson, som fyller 70 år til høsten.

Hansson ble partiets første stortingsrepresentant i 2013 og var partiets eneste representant i Stortinget fram til 2017. Han er fornøyd med hva partiet har fått til når han nå ser tilbake.

– Utviklingen har i stor grad gått den veien vi har pekt. Det er ganske ofte andre partier som til slutt gjør det vi har foreslått, og får det stemt gjennom.

Når han blir spurt av avisen om han synes partiet har lyktes med å sette dagsordenen, svarer han:

– MDG har lyktes som bare faen. I å sette og dra agendaen og få grønne endringer inn på Stortinget og inn i norsk politikk. Det har vært kjempevellykket, sier Hansson, som legger til at det er «et litt ugreit faktum» at MDG for tiden sliter på meningsmålingene.