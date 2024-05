De aller fleste arbeidsmarkedstiltakene har positiv samfunnsøkonomisk nytte. Det kommer fram i en rapport der Oslo Economics og Frischsenteret har gjennomført en evaluering av arbeidsmarkedstiltak, på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Vi bruker i år rundt 11 milliarder på arbeidsmarkedstiltak og denne rapporten viser at det lønner seg, samtidig som den peker på noen ting vi kan forbedre, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Midlertidig lønnstilskudd innebærer at deltakerne ansettes og får utbetalt lønn av arbeidsgiver. Dette tiltaket skiller seg ut som tiltaket med de største positive effektene på deltakernes arbeidstilknytning, i alle tre årene etter oppstart.

Utdanning skiller seg fra andre tiltak. Det koster mye å ta en utdanning, men rapporten viser at det kan ha betydelige positive effekter når tiltaket er ferdig – det forutsetter imidlertid motiverte deltakere.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette tiltaket koster mye og har varierende effekt. Derfor anbefaler rapportforfatterne at man er varsomme med bruken av dette arbeidsmarkedstiltaket.