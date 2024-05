45 prosent av befolkningen har lyttet til podkast det siste året, viser ferske tall fra Den store podrapporten, som er omtalt av Kampanje.

– Vi har tidligere sett vekst i undersøkelsen. Det vi ser i år, er at dekningen er stabil, men at volumet øker, sier Benedikte Solstad, publiseringsanalytiker for lyd i NRK, til nettstedet.

Det betyr at de som lytter, lytter mer.

Av dem er det én av fem som betaler for å lytte. Det er cirka på nivå med i fjor, men rapporten viser at betalingsviljen synker for andre år på rad.

24 prosent sier at de er villig til å betale for en podkast for å slippe reklame, mens 17 prosent er villig til å betale for eksklusivt innhold. Det er ned fra henholdsvis 41 og 38 prosent fra to år siden.

Rapportforfatterne tilskriver denne trenden «tiden vi er inne i», der flere forsøker å kutte i forbruket sitt på grunn av prisstigning og høye renter.

Rapporten ble lagt fram på Nordiske Mediedager torsdag og er utarbeidet av NRK, Bauer Media og Norstat for femte år på rad.