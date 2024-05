Det opplyser Ringerike, Asker og Bærum tingrett i en epost til NTB.

Saken skulle egentlig starte nå i juni, men den ble utsatt etter at det ble kjent at psykolog Inni Rein, som har gjort risikovurderingen av Breivik, og Andreas Hjetland, statens advokat i tingrettsbehandlingen av Breiviks sivile søksmål mot staten, hadde innledet en privat relasjon.

Som følge av relasjonen har Statsadvokaten besluttet at det må utnevnes nye sakkyndige om skal risikovurdere Breivik.

To rettsprosesser

Det foregår for tiden to rettsprosesser som handler om Brevik, den ene ankesaken i hans søksmål mot staten, den andre er begjæringen om prøveløslatelse. Den nye risikovurderingen skal være en del av begge sakene.

Hjetland har trukket seg som prosessfullmektig for staten i ankesaken som omhandler søksmålet om soningsforholdene. Breivik saksøkte staten fordi han mener soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene, men tapte i Oslo tingrett.

– Risikovurderingen er av sentral betydning for behandlingen av Breiviks begjæring om prøveløslatelse, og for påtalemyndigheten er det viktig at det ikke hefter noen usikkerhet knyttet til hans rett til en rettferdig behandling av saken, skrev statsadvokat Hulda Karlsdottir i en epost til VG i april.

Kan søke hvert år

Den nå 45 år gamle mannen er dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring med minstetid på 10 år – for å ha drept 77 mennesker 22. juli 2011.

Saken om prøveløslatelsen skal etter planen gå over tre dager.

Breivik søkte 10. juni i fjor om prøveløslatelse for andre gang. For hver gang retten nekter prøveløslatelse, kan forvaringsdømte søke på nytt etter ett år.