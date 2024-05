Resultatet endte på 31,85 milliarder danske kroner – over 50 milliarder norske kroner – samtidig som det solgte produkter for 65,35 milliarder danske kroner, opplyste selskapet i sin kvartalsrapport torsdag.

Salget innebærer en oppgang på 22 prosent. Bare i USA er etterspørselen etter slankemiddelet Wegovy firedoblet sammenlignet med leveransene i slutten av 2023. Etterspørselen er nå større enn hva selskapet kan produsere, og det planlegger derfor å investere i økt produksjonskapasitet.

Resultatet var bedre enn hva analytikere hadde ventet, og selskapet oppjusterer nå prognosene for 2024. Forventningen er at årsresultatet kommer til å ligge 30 prosent over fjoråret, og at salget øker med 27 prosent.

Novo Nordisk er blitt verdensledende innen legemiddel for behandling av diabetes og overvekt.