Det sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

I hele april er det solgt 261 boliger.

– Det er tydelig at et mer stabilt rentenivå over tid kombinert med lavere prisvekst generelt har ført til at kjøperne er tilbake, sier han.

At salget tar seg opp, gjør at Obos nå setter fart på boligbyggingen.

– Vi er nå forsiktig optimistiske med tanke på fremtiden. Gitt den lave igangsettingen det siste halvannet året så mener vi det er riktig å øke takten noe nå, sier Siraj.