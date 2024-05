– Danmark og Norge deler mange grunnleggende verdier, som frihet og demokrati. Vår demokratiske historie er tett sammenvevd, sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som har invitert Folketingets formann.

– Arbeidet med å opprettholde og styrke tilliten til demokratiet, er en kjerneoppgave for oss folkevalgte i Danmark og Norge. Jeg ser fram til å utveksle erfaringer med min danske kollega om arbeidet med demokratiutvikling i våre respektive land, sier Gharahkhani i en pressemelding.

Under besøket skal Gade møte blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité – samt at det legges opp til et besøk på Nasjonalbiblioteket for å se utstillingen om «Landslovsjubileet».