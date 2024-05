Nødetatene fikk melding lørdag klokken 17.44 om røykutvikling på MS Sunnhordland. Båten har lagt til kai ved Bradbenken i Bergen, og de 110 evakueres inn på land.

– Det er mulig det er røykutvikling fra maskinrom. Brannmannskap er inne og undersøker båten, skriver politiets operasjonsleder, Helge Blindheim, i en melding på X og politiet.no.

Til pressen skriver Blindheim at det hele går rolig for seg og at det ikke er noen dramatikk.