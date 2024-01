I år 2000 røykte hver tredje person, mens i 2022 gjaldt det kun hver femte, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det er gjort gode framskritt i tobakkskontroll de siste årene, men det er ingen tid for å selvtilfredshet, sier Rüdiger Krech, som er direktør ved WHOs avdeling for helsefremmende arbeid.

Samtidig gir han kraftig refs til tobakksindustrien.

– Jeg er forbauset over hvor langt tobakksindustrien er villig til å gå for å tjene penger på bekostning av utallige liv, sier han.

I rapporten går det fram at 1,25 milliarder mennesker på 15 år eller mer brukte tobakk i 2022 mot 1,36 milliarder i 2000.

Bruken av tobakk er ventet å falle ytterligere fram mot 2030. Da regner WHO med at rundt 1,2 milliarder mennesker kommer til å røyke – til tross for at verdens befolkning fortsatt kommer til å øke.

Områdene med flest røykere er Sørøst-Asia og Europa, ifølge WHO. Her røyker om lag en firedel av befolkningen.

I noen få land stiger fortsatt antall røykere, blant annet i Egypt, Jordan og Indonesia, ifølge studien.

WHOs globale rapport om tobakksbruk blir publisert annethvert år.

Den gir også en oversikt over bruken av e-sigaretter, noe WHO forsøker å få regjeringer til å innføre tiltak mot på lik linje med vanlig røyk.

Ifølge rapporten bruker minst 362 millioner av verdens voksne brukere røykfrie tobakksprodukter. WHO erkjenner imidlertid at bruken i realiteten kan være langt høyere ettersom det mangler data.