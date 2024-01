To skadd i Stavanger – melding om knivstikking

To menn er fraktet til sykehus og to andre menn er pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger sentrum. Meldingen som kom inn til politiet, var at det hadde vært en knivstikking. Det var et vitne som meldte fra.

Politiet opplyser at de ikke har fått klarhet i om det faktisk har vært en knivstikking. De to skadde mennene var ved bevissthet da de ble fraktet bort.

De to mennene som er pågrepet, er begge rundt 20 år. Den ene er siktet for kroppsskade og den andre for medvirkning. Politiet vet ikke hvorfor voldshendelsen oppsto.

Biden sier Netanyahu ikke motsetter seg alle tostatsløsninger

USAs president Joe Biden sier at det å opprette en uavhengig, palestinsk stat ikke er umulig mens Benjamin Netanyahu er statsminister i Israel. De to lederne snakket fredag sammen for første gang siden 23. desember. Blant tingene som ble diskutert, var tostatsløsningen.

– Nei, det er den ikke, svarte Biden etterpå på spørsmål om en tostatsløsning vil være umulig under Netanyahu. Han la til at Netanyahu ikke motsetter seg alle tostatsløsninger, og at det finnes flere muligheter. Han påpekte videre at noen FN-land ikke har militære.

Netanyahu sa selv torsdag at han er imot å gi palestinerne en egen stat, og at USA var blitt orientert om dette.

EU øker granatproduksjonen for å hjelpe Ukraina

Som svar på Ukrainas ønske om mer støtte i krigen mot Russland, skal EU øke produksjonen av artillerigranater drastisk i 2024. Målet er at EU vil kunne produsere minst 1,3 millioner artillerigranater i året, sier EUs indre markedskommissær Thierry Breton. Tanken er at de fleste skal gå til Ukraina.

– Vi er i et kritisk øyeblikk for vår kollektive sikkerhet i Europa, og i Russlands aggresjonskrig mot Ukraina, må og skal Europa fortsette å støtte Ukraina på alle måter, sier Breton.

– Vi vil fortsette å styrke produksjonskapasiteten vår, trolig rundt 1,3 til 1,4 millioner, legger han til.

Nikki Haley sier hun ikke vil være visepresident

Nikki Haley sier hun ikke har lyst til å være Donald Trumps visepresident om han blir republikansk presidentkandidat.

– Jeg ønsker ikke å være noens visepresident. Det er ikke aktuelt, sa Haley på et valgkamparrangement i New Hampshire fredag, ifølge Politico og Washington Post.

– Jeg har alltid sagt det. Det er et spill de spiller, som jeg ikke kommer til å spille. Jeg vil ikke være visepresident, la hun til. Haley har vært omtalt som en visepresidentkandidat om Trump vinner republikanernes nominasjonsvalg.

Seouls politisjef tiltales etter Halloween-tragedien

Seouls politisjef er tiltalt for tjenesteforsømmelse etter Halloween-tragedien i byen i 2022 der nesten 160 mennesker døde. Titusener av mennesker, hovedsakelig unge, hadde samlet seg i utelivsdistriktet Itaewon i Seoul 29. oktober i 2022 for å feire Halloween.

Da mange av dem ble trengt inn i en smal gate, oppsto det en voldsom trengsel som førte til at 156 ble drept og mange flere skadd. 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant de omkomne. Politisjef Kim Kwang-ho er tiltalt for tjenesteforsømmelse som førte til skade eller dødsfall, opplyste sørkoreanske myndigheter fredag.

34 storfe reddet ut etter takkollaps

Taket på et driftsbygg i Kvåvik i Lyngdal kollapset i natt. Politiet tror det var den tunge snøen som tok knekken på taket.

34 storfe ble fanget inne i låven i bygget da taket kollapset. En gravemaskin kom til stedet og fikk løftet på taket, og alle dyra ble hentet uskadd ut.

Zuccarello med mål og assist

NHL-stjernen Mats Zuccarello scoret ett mål og hadde en målgivende pasning da Minnesota Wild slo Florida Panthers 6–4. Wild ledet 5-2, men holdt på å rote bort ledelsen da Panthers fikk redusere til 45 i tredje periode.

Zuccarello satte inn 4-1-målet med et langskudd og hadde målgivende pasning på 5-2-målet.

Wild har hatt en dårlig sesong, så seieren var etterlengtet.