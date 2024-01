Fremskrittspartiet sier regjeringens grep for å redusere det høye antallet flyktninger fra Ukraina til Norge er bra, men langt fra tilstrekkelig. Partiet sier Norge fremdeles vil gi ytelser dobbelt så høye som hva krigsflyktninger får i Danmark.

– Flere av regjeringens grep er bra, men Fremskrittspartiet har foreslått at man skal innføre et makstak på ytelser som skal være likt det man får i Sverige og Danmark ellers blir Norge alt for attraktive, noe vi har sett har vært tilfelle over lengre tid, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

Mandag gikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister ut med endringer i støtten til ukrainske flyktninger som kommer til Norge. I fjor kom over 36.000 fordrevne fra krigen til Norge, mot bare 12.400 til Sverige og drøyt 8000 til Danmark. Store forskjeller i støtteordningene mellom landene er blant forklaringene.

– Selv med det regjeringen nå legger opp til får flyktninger som kommer til Norge ytelser som ifølge Nav tilsvarer en årslønn på en halv million kroner. Det er nesten dobbelt så mye som de får i våre naboland og det mener Fremskrittspartiet er altfor høyt, sier Wiborg videre.

Justisministeren mener skjerpingene i ordningene som ble lagt fram mandag, vil stille Norge likere med nabolandene i nivåene på støtten ukrainerne mottar.

– Det vil fortsatt være bra å være ukrainer i Norge, og fortsatt være gode ordninger for familier og barn, men summen av alle justeringer mener vi gjør at vi ligger mer likt med andre land, sier Mehl.