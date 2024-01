Folkeavstemning om deling av Kristiansand starter opp

I dag starter valget hvor innbyggerne i Søgne og Songdalen skal stemme om de skal løsrive seg fra Kristiansand kommune.

Søgne kommune og Songdalen kommune ble tvangssammenslått med Kristiansand i 2020. Etter at dagens regjering tok over, har de lovet at befolkningen i de tidligere kommunene skal få si sitt om saken – til store protester fra Kristiansand. Dersom flertallet i én eller begge kommunene vil løsrive seg, blir storkommunen splittet opp.

Folkeavstemningen skjer digitalt, den åpner klokken 9 på mandag og skal vare fram til klokken 21 den 2. februar.

Varslet væromslag kan gi store problemer

Det ventede regnværet på Vest-, Sør- og Østlandet skaper utfordringer. Allerede er det besluttet at skoler skal holde stengt flere plasser og flere fly-, tog- og bussavganger har allerede blitt innstilt.

Til tross for at skolene holder åpne, oppfordres alle i hovedstaden som kan, om å jobbe hjemmefra. Det er nemlig ventet speilblank is på grunn av mildværet, som søndag har smeltet mye snø. Når det fryser til igjen, kan det bli glatt på veiene.

I Akershus, Buskerud, Østfold og Telemark er videregående skoler stengt, mens det er påbud om hjemmekontor for de ansatte i Akershus fylkeskommune.

Modi åpner omstridt hindutempel

Indias statsminister Narendra Modi åpner et tempel til ære for den hinduistiske guden Rama i den konfliktfylte byen Ayodhya. Hinduer mener Rama ble født på stedet for rundt 7000 år siden.

Det er en langvarig og bitter konflikt om tomten. Babri Masjid-moskeen ble bygget her på 1500-tallet under det sunniislamske og tyrkiske Mughal-riket. Moskeen ble revet i 1992, noe som utløste en bølge av opptøyer.

Hinduer regner Ayodhya blant Indias sju helligste byer og for hinduer er byen det første av sju viktige pilegrimsmål.

Østigård kan vinne den italienske supercupen

Napoli møter Inter i finalen av den italienske supercupen. De kan bety at romsdalingen Leo Skiri Østigård kan vinne enda et trofé med Napoli. Finalen spilles i den Saudi-Arabiske hovedstaden Riyadh.

Inter Milan leder for tiden Serie A med 51 poeng, to poeng foran Juventus. Deretter følger byrival Milan og Fiorentina på plassene bak.

Regjerende ligamester og mandagens finalemotstander Napoli har hatt en tøff sesong så langt og ligger på 8.-plass på tabellen.