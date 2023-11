Fra 2018 til april 2023 avholdt de fem flere hundre pokerturneringer i et næringslokale nord for Tromsø sentrum. I tiltalen beskrives det som at turneringene hadde "et organisert og profesjonelt preg og ble tilbudt og markedsført blant annet via Facebook."

Statsadvokaten anslår at turneringene medførte en omsetning på om lag 14 millioner kroner. Det hele ble stanset i en politiaksjon 27. april 2023, da politiet slo til underveis i en turnering. Da skal det ifølge flere medier ha vært flere hundre tusen kroner i omløp, penger som ble oppbevart i en safe i lokalet.

I tillegg er de fem tiltalt for brudd på lotteriloven. Påtalemyndigheten skriver at de "avholdt lotteri uten nødvendig tillatelse" i perioden februar 2018 til desember 2022.

De fem er menn i 30- og 40-årene, alle bosatt i Tromsø. Strafferammen for brudd på de aktuelle paragrafene i lotteriloven og pengespilloven ligger på ett års fengsel.

Rettssaken går for Nord-Troms og Senja tingrett fra 7. februar. Det er satt av tre dager til saken.