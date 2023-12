Det manes til overgang vekk fra fossile brensler på FNs klimatoppmøte. Selv om ordet utfasing ikke er nevnt i det siste forslaget onsdag morgen, er det nye forslaget det tydeligste på dette området hittil.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken håper dette gjør det vanskeligere for norsk olje- og gasspolitikk.

– Får vi en enighet som sier at fossil energi skal bort i løpet av noen år, representerer det et viktig framskritt. Dette må også få store konsekvenser for norsk olje og gassproduksjon, mener Haltbrekken

Han håper at den norske regjeringen kjenner på alvoret etter årets klimatoppmøte.

– Det er på høy tid at den norske regjeringen tar innover seg de klare og mange advarslene mot fortsatt olje- og gassleting og stanser ny letevirksomhet.