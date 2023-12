Jamming brukes for å forstyrre, stenge eller hindre mottak av signaler fra en annen stasjon, og for å påvirke GPS-tjenester. Et virkemiddel russerne har benyttet seg av over tid i Norge. Nå skal Etterretningsbataljonen kunne slå tilbake, skriver Klikk.no.

Øyvind Berg som er sjef i Etterretningsbataljonen, en del av hæren, sier at jamme-kapasiteten skal innføres i løpet av 2024.

Dette er ifølge Berg kapasitet Norge ikke har hatt på 15 år. De tunge jammerne står på pansrede beltevogner slik at Etterretningsbataljonen kan operere sammen med Brigade Nord i høyintensiv strid.

Støysenderne som kan jamme signaler er et ledd av en oppgradering. Nytt og oppdatert materiell for elektronisk krigføring for 1,5 milliarder kroner skal monteres inn i ulike kjøretøy.