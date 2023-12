– Framtidige vindkraftanlegg skal beskattes etter samme prinsipp som vannkraft og petroleum, hvor negativ grunnrenteskatt utbetales. Dette er en viktig endring for at Norge skal komme i gang igjen med utbyggingen av fornybar energi, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Hun mener det er bra at Stortinget har funnet sammen i et bredt forlik, og at partiene ønsker å legge til rette for nok kraft i Norge.

– Vi må imidlertid se nærmere på forslagene før vi sier noe mer konkret. Når det gjelder allerede utbygde anlegg, har vi foreslått fullt fritak. Vi ser at det er gjort forbedringer i forliket, men dette må vi regne nærmere på før vi sier noe sikkert om konsekvensene, sier Haga.