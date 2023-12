– Det er viktig å ha beredskapen på plass også i julen fordi ting kan skje, og det har vi erfart. For to år siden ble en rekke norske virksomheter utsatt for alvorlige cyberoperasjoner i løpet av desember, forteller leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM, Martin Albert-Hoff, i en pressemelding.

Han påpeker at beredskap er billigere enn å rydde opp etter cyberangrep. Videre sier han at svake passord og teknisk gjeld er norske virksomheters mest sårbare punkter.

NSMs råd lyder som følger:

* Sjekk at kriseplanene dine er oppdatert. Lag en oversikt over ansatte som er eller kan være tilgjengelige om det skulle oppstå en hendelse. I tilfelle en digital krise er ansatte med teknisk kompetanse, kommunikasjonsmedarbeidere og ledelse sentrale.

* Gå gjennom grunnleggende sikkerhetstiltak i virksomheten. Dobbeltsjekk at flertrinnspålogging og sterke passord er på plass.

* Minn alle ansatte om at julen er høysesong for forsøk på digital utpressing, phishing og andre dataangrep.

Avslutningsvis oppfordrer Albert-Hoff virksomheter som opplever uregelmessigheter om å varsle Nasjonalt cybersikkerhetssenter.