Statsministeren møter fredsprisvinnerens familie

Fredsprisvinner Narges Mohammadi sitter fengslet i Evin-fengselet i Iran. Under arrangementene i Oslo representeres derfor av sin ektemann Taghi Rahmani og deres tvillingbarn Kiana og Ali. I dag skal de besøke Stortinget, hvor de blant annet skal møte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen.

Norge skal hjelpe Ukraina med å bygge kyst- og sjøforsvar

I dag lanseres en britisk-norsk-ledet koalisjon for støtte til Ukraina. Lanseringen vil finne sted i London. Regjeringen opplyser at Storbritannia og Norge sammen med flere andre land skal hjelpe Ukraina med å styrke sikkerheten langs kysten og til havs. Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kan Norge blant annet bidra med maritim kompetanse, nye teknologiske løsninger og nytenkning.

Zelenskyj til USA

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankommer Washington. I morgen er han invitert til Det hvite hus av president Joe Biden. Zelenskyjs kontor bekrefter at presidentens Washington-besøk skal dreie seg om forsvarssamarbeid. Det hvite hus varslet i helgen at Biden skal ta en mer aktiv rolle i forhandlingene om å sikre en tverrpolitisk avtale om økt militærstøtte til både Ukraina og Israel.

Bedragerisaken mot Trump fortsetter

Tidligere president Donald Trump har sagt at han i dag likevel ikke vil avgi vitneforklaring i den sivile bedragerisaken som delstaten New York har reist mot ham, hans tre eldste barn og Trump Organization. Trump har kalt rettssaken en heksejakt. Den tidligere presidenten og hans to sønner er tiltalt for å ha blåst opp verdien på eiendommene de har i New York for å få bedre lånebetingelser og forsikringsvilkår.

Polens nasjonalforsamling stemmer over Morawieckis regjering

Den polske nasjonalforsamlingen skal stemme over et tillitsforslag til sittende statsminister Mateusz Morawieckis nye regjering. Det ventes at han vil tape avstemningen, noe som baner vei for at opposisjonsleder Donald Tusk kan danne ny regjering.

LO-forbund blir trolig slått sammen

I dag vil LO-forbundene Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) trolig slå seg sammen og danne ett industri- og ledelsesforbund. Det nye forbundet får rundt 80.000 medlemmer. Frode Alfheim og Merete Jonas blir henholdsvis forbundsleder og første nestleder.

Siste Sea King-helikoptre pensjoneres på Rygge

Det 50 år gamle redningshelikopteret går nå velfortjent inn i pensjonistenes rekker. På Rygge skal det i dag markeres at SAR Queen overtar beredskapen på alle fem baser der Redningshelikoptertjenesten er stasjonert på i dag. For å vise en siste ære til Sea King vil det i løpet av seansen flys opptil fire Sea King, i tillegg til SAR Queen. Rygge flystasjon er den siste basen der SAR Queen erstatter Sea King.

Golden Globe-nominasjoner

De nominerte til Golden Globe-prisene kunngjøres. De kombinerte film- og TV-prisene har lenge vært ansett som de mest prestisjefylte i Hollywood etter Oscar-utdelingen. Neste års Golden Globe-utdeling finner sted søndag 7. januar.