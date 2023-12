Økningen den siste måneden er på 1,7 milliarder kroner. Det er Black Week og julehandel som får skylden for økningen.

En stor del av økningen, ifølge tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon, kommer fra økt kredittkortbruk.

– Til tross for økte renter og priser ser det ut til at Black Week og julehandelen fører til en fortsatt vekst i forbruksgjelden. Ved kjøp av julegaver med kredittkort bør en huske på at alt bør kunne betales ved forfall for å unngå dyre rentekostnader, sier daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon Svein Ove Karstensen.

Han er bekymret over den store veksten i forbruksgjeld, men trekker et lettelsens sukk over at den rentebærende kredittkortgjelden ikke stiger.

– Forbrukslån er den viktigste årsaken til den markante veksten i forbruksgjelden. En god del av dette skyldes sannsynligvis at mange har refinansiert dyre kredittkort. I tillegg er det nok færre som har sparepenger de kan benytte, og derfor må ta opp forbrukslån.

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 9,6 milliarder. Forbrukslån har økt med 6 milliarder og kredittkortgjeld har økt med 3,5 milliarder. Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.