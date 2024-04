– Det er overraskende at tallene er så høye. Vi trodde det var en viss risiko for underernæring i sykehus, men vi har ikke hatt så tydelige tall før, sier Ingvild Paur ved Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring til Aftenposten.

Norske forskere står bak rapporten, som er basert på undersøkelser av fire store sykehus i Norge.

Underernærte pasienter har større risiko for komplikasjoner, og alle pasienter har rett til tilpassede ernæringstiltak.

Avdelingsdirektør May Cecilie Lossius i Helsedirektoratet sier at sykehusene har en vei å gå. Hun sier også det jobbes med saken nasjonalt for å redusere variasjon mellom sykehus og øke kvaliteten.