Salgsnedgangen kom til tross for at Tesla satte ned prisene. Analytikere på Wall Street forventet at det ville bli solgt 457.000 biler i første kvartal og ble overrasket over salgssvikten.

Tesla mener nedgangen delvis kan forklares med at de nå er i ferd med å produsere en oppdatert versjon av sin Model 3 på Fremont-fabrikken i California.

Houthi-militsens angrep mot skip i Rødehavet, noe som har tvunget mange skip til å seile en stor omvei rundt sørspissen av Afrika, kan også være noe av forklaringen, mener Tesla.

En påsatt brann som førte til strømstans på fabrikken i Tyskland, kan også ha gått ut over salget, mener selskapet.

I et brev til aksjeeierne i januar advarte Tesla mot «betydelig lavere salgsvekst» i år.