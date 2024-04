I Nord-Norge var fyllingsgraden forrige uke 14 prosentpoeng lavere enn normalen, mens den for hele landet var 7,3 prosent lavere, melder VG.

Situasjonen i Nord-Norge og Vest-Norge trekker medianen mest ned, men også Midt-Norge har mindre vann enn normalt.

Grunnen til at det er så lav fyllingsgrad i Nord-Norge er mangel på vann og snø, ifølge Europower.

– Grunnen til at det er sånn, er at det har vært tørre, og i perioder også kalde, tilstander i nord over ganske lang tid, sier kraftanalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics.

I uke 13 var det 5,9 TWh i de nordnorske vannmagasinene. Det er ny bunnrekord for prisområdet NO4, skriver Europower. Før var den laveste fyllingsgraden målt i NO4 i uke 13 de siste 20 årene, 6 TWh.

Nord-Norge er fremdeles stedet med billigst strøm i Norge takket være strømoverskuddet, både internt i NO4 og i nabolandet Sverige.

Men når snøsmeltingen starter og vårflommen slår til, tror ikke Botnen at de nordnorske prisene vil falle slik de pleier å gjøre.

– Man vil neppe merke prismessig at Nord-Norge får vårflom i år, sier han til Europower.