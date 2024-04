Stortingsrepresentanten sier til VG at han er svært misfornøyd med stortingsmeldingen som skulle øke selvforsyningsgraden og gi et nytt tallgrunnlag for å likestille inntektene i jordbruket per årsverk mot lønnen for norske lønnsmottakere.

– Det har vært store forventninger til det arbeidet som regjeringen nå har lagt fram. Og så klarer de å levere noe så dårlig. Jeg må på vegne av grasrota i norsk landbruk si at de skuffer og sjokkerer, sier Lundteigen.

Ifølge Sp-veteranen gjør ikke meldingen det mulig å sammenligne inntektene til vanlige lønnsmottakere. Han er også kritisk til hvordan Norge skal øke selvforsyningen.

– Målet er bra, men skal du få til det, må du tidfeste når målet skal være innfridd. Vi har hatt mange slike gode mål uten at de er blitt tidfestet og det har bare rent ut i sanden, forteller Lundteigen til VG.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sier regjeringen har lagt fram en plan for å få bøndenes inntekter opp på nivå med det andre grupper tjener.

– Dette er tidfestet til innen 2027. Regjeringen er opptatt av at vi må øke lønnsomheten ved å produsere mat for å greie å øke selvforsyningen av mat i Norge, sier Pollestad.