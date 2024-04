Dagens bisettelse starter klokken 13 og ledes av prost Sveinung Hansen og organist Håkon Tveito.

– Vi er i sorg, samtidig som vi skal være voksne omsorgspersoner for elever som sørger, sier Kjell Arne Haavaldsen til VG i forkant av bisettelsen. Han er rektor ved Torpo skole, hvor Ingunn arbeidet som lærer.

Det er satt opp buss slik at elevene kan komme til bisettelsen sammen med foreldre og venner.

– Nå er den lange sorgprosessen begynt, og det tror jeg preger mange av oss i dag. Jeg kjenner på en sorg, men også en stolthet. Sorg over at dette har skjedd og den tragedien det er. Men samtidig en stolthet over et lokalsamfunn som mobiliserer i krisesituasjon som dette, sier ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor.

Nærmeste pårørende i dyp sorg

Bistandsadvokat Helge Hartz har tidligere gått ut og sagt at de nærmeste pårørende er i dyp sorg etter trippeldrapet.

– På vegne av de pårørende har jeg som deres bistandsadvokat blitt bedt om gi uttrykk for deres fortvilelse og tilværelse fylt av bunnløs sorg av å være de nærmeste pårørende til drapsofrene, sa Hartz i en uttalelse i påska.

Det var lørdag kveld 23. mars at Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble funnet skutt og drept i sitt hjem på Torpo i Ål i Hallingdal.

Ukjent motiv

Politiet tok seg inn i boligen etter å ha tidligere på dagen fått en bekymringsmelding fra en venn av en av de drepte, om at Signe Slaatten ikke hadde møtt opp til en avtale.

De ble drept i sengene sine mens de sov, ifølge politiet. Familiefaren, som tok sitt eget liv etter drapene, er siktet.

Motivet for drapene er fremdeles ukjent. Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen erkjenner at er en fare for at man vil sitte igjen med spørsmål etter at etterforskningen er gjennomført.

– Det er alltid en fare for at man ikke finner motivet bak drapene. Her er det heller ingen gjerningsperson vi kan avhøre, sier politiadvokaten.