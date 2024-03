Politiet opplyser til DRM24 at det også skal ha blitt avfyrt skudd med det som senere viste seg å være et luftvåpen.

Melderen ble etter hvert lokalisert på et serveringssted i Drammen sentrum. Da skulle det vise seg at det ikke dreide som et reelt ran, men en spøk.

– Vi har snakket med alle involverte parter, som viste seg å kjenne hverandre, og at det hele var ment som en spøk. Dette ble imidlertid tatt på alvor, og vi sendte innledningsvis mange ressurser til stedet med bevæpnet politi, opplyser politiet til nettstedet.

Politiet påpeker at dette er humor de liker dårlig og at en person vil anmeldt i ettertid. Luftvåpenet er også beslaglagt.