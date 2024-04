– Det er faktisk helt vilt. Jeg var ikke klar over at utslippsøkningen fra cruise er så stor som disse tallene viser, sier Truls Gulowsen, lederen i Naturvernforbundet, til Dagens Næringsliv.

Etter to magre år for cruisenæringen under pandemien har antall anløp i norske havner tatt seg kraftig opp. Et anslag fra Cruise Lines International Association (Clia) viser at det ligger an til 5049 cruiseanløp i norske havner i 2024. I 2015 var tallet på 1975.

– Det er høyst sannsynlig at CO2-utslippene fra cruiseskipene dermed vil passere utslippene fra innenriks luftfart i år. Det tror jeg få hadde regnet med kunne skje, forteller Svein Thompson i bærekraftanalyseselskapet Stakeholder til avisen.

Han viser til at innenriks luftfart sto for utslipp på 1,1 millioner tonn i 2022. Tall fra den internasjonale cruiseorganisasjonen Clia spår en tredobling i cruiseutslippene siden 2015. I 2024 kan tallet passere 1,2 millioner tonn.

Lederen i Naturvernforbundet mener nok er nok fra cruisenæringen. Han vil si nei til store cruiseskip.

– Dette er flytende klimagassfabrikker, og Norge som sjøfartsnasjon bør gå foran og si at dette er uønsket turisme, mener Gulowsen overfor Dagens Næringsliv.