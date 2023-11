Regjeringen ønsker et kraft- og industriløft for Finnmark, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt kraftprodusentene informere om deres prosjekter.

Tilbakemeldingen er at det er for mange som vil sette i gang.

– Vi har blitt informert om langt flere prosjekter enn det er kapasitet til, selv med en kraftig oppgradering av nettet i Finnmark. Det betyr at kun et fåtall av disse prosjektene vil kunne bli bygget, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.