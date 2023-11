Det viser en undersøkelse som tar for seg foreldres opplevelse av bemanningssituasjonen i barnehagen.

Undersøkelsen er laget av Opinion på vegne av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Utdanningsforbundet.

1000 foreldre har fått ulike spørsmål om opplevelsen av bemanning i sin barnehage. De melder blant annet om reduserte åpningstider og avlysning av ulike planlagte aktiviteter.

– Du skal føle deg trygg når du leverer barnet ditt i barnehagen. At så mye som 40 prosent har følt på usikkerhet på grunn av manglende bemanning, er overraskende og bekymringsfullt, sier FUB-leder Einar Olav Larsen i en pressemelding.

Tidligere i høst fikk også barnehagestyrere spørsmål om bemanning. Av 1200 styrere meldte en firedel at bemanningen har vært så dårlig at det har vært utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.

I tillegg melder 40 prosent av foreldrene om at tynn bemanning og sykdom fører til at barnehagen avlyser planlagte aktiviteter. Aktiviteten som oftest avlyses, er turer.

Få folk på jobb gjør også at barna ikke får delta i matlaging, at større utflukter blir avlyst og at formings- og fellesaktiviteter blir lagt på is.