Politiet mistenker ikke bare ulovlig oppbevaring, de mistenker også at mennene kan ha forsøkt å selge eggene.

I forrige uke pågrep vi to personer uavhengig av hverandre, på mistanke om ulovlig samling og oppbevaring av fugleegg, samt mulig kjøp og salg av disse, forteller politiadvokat Kathrine Kannelønning til BA.

Mennene er foreløpig siktet for brudd på viltloven, hvor de kan dømmes til opp mot to år i fengsel. Politiet utelukker heller ikke at dette kan dreie seg om brudd på naturmangfoldloven, da kan enda strengere straff vente.

Kannelønning avslører til BA at det ble gjort funn som bekreftet mistanken. Hun sier politiet mistenker at det kan dreie seg om fugleegg fra ulovlige fuglearter.

– I prinsippet kan det være alvorlig, med truede arter og rødlistede arter, men det vet vi ikke ennå.

På fredag skrev Adresseavisen om to menn fra Trøndelag som er siktet for lignende lovbrudd. Politiadvokaten i Bergen vil ikke kommentere om den saken har noen sammenheng med denne.