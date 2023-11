– Det har seg sånn at det er aller lengst nord vi finner de høyeste temperaturene de kommende dagene. Onsdag formiddag ble det målt 2,2 grader ved Vardø lufthavn, så det er der varmluften henger lengst igjen, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Jo lenger nord og øst man kommer i de tre nordligste fylkene, desto høyere blir temperaturene, ifølge Berger. Temperaturene holder seg fram mot helgen før de gradvis synker noe. Værforholdene i nord holder seg stabile de kommende dagene med periodevise snøbyger.

I Midt-Norge er onsdag den mildeste dagen før kulden siger gradvis på.

– Det blir ganske kaldt fremover, og indre deler av Trøndelag kan komme ned i minus 10 grader og der omkring. Mot grensetraktene er det muligheter for snø.

Til tross for lave temperaturer, har trønderne gode solsjanser i vente.

Store forskjeller

– På Østlandet har man allerede fått et lite snødryss mange steder onsdag. Det er ikke snakk om de store mengdene, men det er et lite påfyll, sier Berger.

Avhengig av hvor man befinner seg, vil gradestokken holde seg på rundt minus fem grader og noe lavere i høyden. Berger sier at de lokale forskjellene på Østlandet kan være store.

– I traktene rundt Folldal kan man komme ned i godt under 20 minusgrader. De laveste temperaturene er nok å finne i dalsøkk og lignende områder.

– Kulden er avhengig av skydekket. Er det lite skyer, blir det lavere temperaturer, særlig på morgenkvisten, sier Berger.

På Vestlandet er det også store forskjeller de kommende dagene, og man kan også der vente seg noe nedbør.

– Værsituasjonen er sånn at man ikke kan si nøyaktig hvor nedbøren vil komme. Også her er det store variasjoner.

Kaldt til helgen

Felles for hele landet er den kalde helgen som kommer. Temperaturene kommer til å synke i samtlige områder, ifølge Berger.

– De stedene hvor det kan komme snø, kan det også bli glatt, selv om det ikke de største mengdene vi snakker om. Å kjøre etter forholdene er alltid en god regel å forholde seg til.

Utover litt kjøligere vær, sier Berger at det ikke er snakk om noen dramatiske værendringer de kommende dagene.

– Å kle seg etter været vil være et godt tips. Hvis man sjekker på Yr, kan man se at det er for eksempel 1 minusgrad, mens det føles som minus 8. Vinddrag har en kjølende effekt, så dette kan være greit å sjekke før man skal ut.