Israel og Hamas enige om løslatelse av gisler og pause i kampene i Gaza

Regjeringen i Israel har godkjent en avtale med Hamas om løslatelse av gisler og pauser i krigføringen på Gazastripen. Avtalen innebærer at minst 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I disse dagene blir krigshandlingene stanset, ifølge en uttalelse fra Benjamin Netanyahus kontor i Israel.

De 50 gislene som skal frigjøres, er kvinner og barn. Israel har dessuten gått med på å utvide våpenhvilen med ytterligere én dag for hvert tiende gissel som løslates utover de 50. Også Hamas bekrefter at avtalen er i boks. Ifølge dem innebærer avtalen også at 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel.

Qatar bekrefter at Israel og Hamas har inngått en avtale om pause i krigshandlingene. De opplyser at starttidspunktet for pausen skal kunngjøres innen et døgn.

Hamas sier de skal ha fingeren på avtrekkeren under våpenhvilen

Hamas advarer om at de skal ha fingeren på avtrekkeren under våpenhvilen, som de bekrefter er inngått med Israel.

– Mens vi kunngjør enigheten om våpenhvileavtalen, forsikrer vi om at våre fingre forblir på avtrekkeren, og våre triumferende krigere skal holde utkikk for å forsvare vårt folk og overvinne okkupanten, uttaler Hamas.

Ifølge en amerikansk tjenesteperson kommer Hamas til å bli holdt under nøye oppsyn for at de ikke skal bruke dagene i våpenhvilen for å skaffe våpen.

Joe Biden: Svært glad for at gisselavtalen er inngått

USAs president sier han er svært glad for Israel og Hamas har inngått avtalen om løslatelse av gisler fra Gaza.

Biden bekrefter at amerikanske gisler er ventet å bli løslatt som følge av avtalen.

En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser at det er tre amerikanske borgere blant de 50 gislene som skal løslates. Det dreier seg om et tre år gammelt barn og to kvinner.

Ukraina hevder Russland sender færre soldater til nøkkelby

Det ukrainske forsvaret melder at Russland later til å sende færre soldater til Avdijivka, hvor det har vært svært blodige kamper i det siste.

Russland har sakte, men sikkert gjort framskritt i kampene, men til en høy pris. Etter over en måned med blodige angrep ligger russiske styrker an til å gjøre en knipetangsmanøver imot byen, ifølge britisk etterretning.

Avdijivka har vært åsted for krigføring helt siden 2014 og er bombet sønder og sammen. Den ligger rett nord for byen Donetsk, som er under russisk kontroll.

Enebolig brant ned til grunnen

En enebolig i Eresfjord i Molde brant ned til grunnen natt til onsdag. Beboerne kom seg ut av huset. Brannmannskapene som kom til stedet, måtte tidlig konstatere at det dreide seg om å hindre spredning og sørge for en kontrollert nedbrenning.

To personer befant seg i boligen da brannen oppsto, og en av disse er sendt til Molde sykehus i ambulanse. Vedkommende har fått brannskader på den ene hånden. Den andre beboeren blir ivaretatt av familie.