Natt til fredag er det Nord-Norge som får det røffeste været. I Nord-Troms og deler av Finnmark kan det komme vindkast på over 30 meter i sekundet.

Det gjør at Yr har sendt ut gult farevarsel for flere områder både for kraftig vind og snøfokk.

Det anbefales å beregne ekstra tid til transport og kjøring. Det kan også bli kolonnekjøring eller stengte veier.

I sørlige deler av fjellet i Sør-Norge er det ventet snø og kraftig vind fra lørdag kveld til søndag formiddag. På Yr ble det torsdag ettermiddag sendt ut et gult farevarsel.