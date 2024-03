– Stemningen er euforisk, sier Aurvåg på telefon fra Hollywood til NTB.

Aurvåg spiller den ukrainske kjemikeren George Kistiakowsky i filmen. Han var selv ikke til stede i Dolby Theatre hvor prisene ble delt ut, men befinner seg på festen til produksjonsselskapet Universal.

– Det var helt fantastisk at den vant så mange priser. Spesielt beste mannlige skuespiller, beste regi og beste film. Nå blir det vel fest resten av natten, men jeg må rekke et fly til Norge når klokka blir 4 her i natt, sier Aurvåg.