Det skriver selskapet i en børsmelding fredag.

Et tap på 97 millioner euro i fjerde kvartal tilsvarer rundt 1,25 milliarder kroner.

I hele 2023 omsatte selskapet for 7,5 milliarder kroner, en økning på 14 prosent sammenlignet med året før, skriver Dagens Næringsliv.

Frykter den generelle inflasjonen

I rapporten skriver administrerende direktør Daniel Skjeldam at inntjeningen har vært svakere på grunn flere ting, skriver E24.

Han viser til høye engangskostnader, utfordringer knyttet til skipet Maud som ble utsatt for kraftig uvær og høyere kostnader generelt på grunn av inflasjon.

Selskapet frykter at den generelle inflasjonen i samfunnet kan føre til mindre reising og lavere etterspørsel.

Nedgang for Expeditions

I september i fjor ble det kjent at Hurtigruten Expeditions, som står for rederiets ekspedisjonscruise, endret navn til HX. Samtidig ble Hurtigruten Norway, som står for rederiets rutetrafikk, forkortet til Hurtigruten, skrev E24.

Ifølge Finansavisen tapte Hurtigruten store summer på cruise-virksomheten. I fjerde kvartal 2023 omsatte Hurtigruten og HX Hurtigruten Expeditions for henholdsvis 74 og 68 millioner euro.

EBITDA-marginen for de to segmentene var dog henholdsvis på minus 9,7 prosent og minus 37,5 prosent.

Økning i forhåndsbestillinger

I meldingen skriver selskapet at de har forhåndsbestillinger for 2024 på 461 millioner euro, som tilsvarer 7 milliarder kroner.

Det er en økning på seks prosent sammenlignet med året før.

Forhåndsbestillingene for neste år viser en økning på 9 prosent i gjennomsnittlige bestillinger de siste 90 dagene sammenlignet med samme tid året før, ifølge Finansavisen.