– Kong Harald har samlet oss på tvers av generasjoner, religioner, bakgrunner og kulturer. Han har bundet landet vårt og historien vår sammen. Nå skal han hjem, sier Asheim, som er 1. nestleder i Høyre, i en epost til NTB.

Fredag kveld opplyste Forsvaret at kostnaden for å transportere kong Harald hjem fra Langkawi i Malaysia er beregnet å bli over to millioner kroner.

Kostnaden skal tas av forsvarsbudsjettet.