«Skoler kan også være utsatte terrormål. For mindreårige og unge voksne høyreekstremister kan skoler være et kjent og lett tilgjengelig mål, der det kan oppholde seg personer som inngår i deres fiendebilde.»

Dette kan vi lese i trusselvurderingen for 2024 fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skriver Utdanningsnytt.

De fleste land i Europa har opplevd skoleangrep, men i Norge har det ikke vært noen tilfeller av terror fra elever som har angrepet lærere og elever på sin egen skole.

Stig Ole Johannessen, professor ved Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har tidligere sagt til Utdanningsnytt at lærere bør snakke med elever om skoleangrep.

I trusselvurderingen fra PST står det at et eventuelt skoleangrep fryktes å komme fra en høyreradikal elev. Men et angrep fra høyreekstremister anses likevel som mindre sannsynlig enn et angrep fra ekstreme islamister.

PST har tidligere bedt ansatte i skolen om å melde fra til dem dersom de mistenker at elever er blitt radikalisert.