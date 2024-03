– Det at det kommer nye opplysninger om saken etter kontrollkomiteens behandling forsterker alvorlighetsgraden i saken til Tonje Brenna. Denne informasjonen burde vært gitt Stortinget fra start. KrF mener dette er sterkt kritikkverdig og kommer derfor til å stemme for «sterk kritikk» av Tonje Brenna i morgen, sier nestleder Dag Inge Ulstein til NTB.

Flertallet på Stortinget kommer likevel til å sørge for at Brenna kun får «kritikk», den nest sterkeste formen. Kun Høyre-leder Erna Solberg kommer til å få «sterk kritikk».

Brenna får kritikk for at hun i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i tildelingen av støtte til tre organisasjoner, samt utnevnelsen av Frode Elgesem.

Høyre og Frp kom i innstillingen med et mindretallsforslag om å gi Brenna sterk kritikk, men dette forslaget fikk i utgangspunktet kun støtte fra disse to. MDG og KrF har siden sluttet seg til. Disse fire har kun 63 av 169 mandater på Stortinget.

Kort tid etter at innstillingen ble offentliggjort 28. februar, ble komiteen kjent med at Ap-nestlederen allerede våren 2022 skal ha fått kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode. I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.