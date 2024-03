Da et tomt malmtog sporet av nær grensen mellom Norge og Sverige 24. februar, var det den andre avsporingen på et par måneder.

– At driftsstansen ikke blir så lang, er av stor betydning, sier logistikksjef Linda Bjurholt i LKAB. Gjenåpningen av banen betyr at det svenske gruveselskapet kan gjenoppta frakten av jernmalm til havnen i Narvik. Bjurholt sier malmtrafikken stanset i to måneder etter en avsporing i desember.

– Det må være trygt for oss å kjøre togene på Malmbanen. Vi vet at den er i dårlig stand, og klimaet kan være tøft iblant, men uansett grunn, så skal ikke avsporinger skje, sier hun.

Før gjenåpningen skal Trafikverket testkjøre strekningen og gjennomføre de siste kontrollene.

– Planen er å gå tilbake til normal drift mellom Björkliden og grensen 7. mars, bortsett fra persontrafikk. Det er ingen prognose for når den kan starte igjen. Det vil i hvert drøye til Trafikverket kan inspisere banen skikkelig når vinteren er over, sier Trafikverkets pressekontrakt Peter Jonsson.

– Vi kommer ikke til å ta noen sjanser. Sikkerheten kommer først, sier han.

Trafikverket har konstatert at en halvannen kilometer lang strekning av skinnegangen fikk skader. Årsaken til avsporingene er ikke avklart, og den svenske havarikommisjonen gransker begge hendelsene.