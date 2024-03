– Vi vet det er mange som ønsker å drive med internasjonal handel, så at det skal etableres et eget kontor for å bistå norske bedrifter å operere i det indiske markedet, er noe vi syns er et veldig bra tiltak som vil gjøre dette enklere for små og mellomstore bedrifter, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman i en pressemelding.

Avtalen som ble signert i New Delhi søndag av blant andre næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), er en historisk avtale som regjeringen sier vil gi nulltoll på nesten all norsk eksport til India.

SMB Norge kommer også med en oppfordring til regjeringen.

– Vi håper at regjeringen også utnytter dette med mer fokus på næringsfremme via ambassaden i India og Innovasjon Norge fremover, sier Rytman.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand er blant de norske selskapene som får nytte av avtalen. Selskapet eksporterer metaller til det grønne skiftet og har 500 arbeidsplasser i Norge.

I dag må selskapet betale inntil 5,5 prosent toll. Med den nye avtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.

– Vi konkurrerer nå mot strømpriser i andre kontinenter. Fortrinnet vårt med billig strøm er derfor ikke der lenger. Alt som kan bidra til å trygge våre arbeidsplasser, er derfor bra for oss, sier hovedtillitsvalgt Alexander Andersen til FriFagbevegelse.